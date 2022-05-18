İntihar ettiği sanılan Gökhan'ı eşi öldürmüş (2) - Haberler

İntihar ettiği sanılan Gökhan'ı eşi öldürmüş (2)
Demirören Haber Ajansı - Engin Özmen - Güncel
EŞ TUTUKLANDI, AKRABALARI SERBESTEskişehir'de geçen yıl evinde ölü bulunan Gökhan Altay'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eşi Esra Altay çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
EŞ TUTUKLANDI, AKRABALARI SERBEST
Eskişehir'de geçen yıl evinde ölü bulunan Gökhan Altay'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eşi Esra Altay çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Esra Altay'a yardım ettiği iddia edilen akrabaları S.B., K.D., D.D. adli kontrol şartıyla, S.D, B.D. ve C.D. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Güncel