İntihar ettiği sanılan Gökhan'ı eşi öldürmüş (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İntihar ettiği sanılan Gökhan'ı eşi öldürmüş (2)

Demirören Haber Ajansı - Engin Özmen - Güncel
İntihar ettiği sanılan Gökhan'ı eşi öldürmüş (2)

EŞ TUTUKLANDI, AKRABALARI SERBESTEskişehir'de geçen yıl evinde ölü bulunan Gökhan Altay'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eşi Esra Altay çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

EŞ TUTUKLANDI, AKRABALARI SERBEST

Eskişehir'de geçen yıl evinde ölü bulunan Gökhan Altay'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eşi Esra Altay çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Esra Altay'a yardım ettiği iddia edilen akrabaları S.B., K.D., D.D. adli kontrol şartıyla, S.D, B.D. ve C.D. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title