İntihar ettiği sanılan Gökhan'ı eşi öldürmüş (2) - Haberler

EŞ TUTUKLANDI, AKRABALARI SERBEST

Eskişehir'de geçen yıl evinde ölü bulunan Gökhan Altay'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eşi Esra Altay çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Esra Altay'a yardım ettiği iddia edilen akrabaları S.B., K.D., D.D. adli kontrol şartıyla, S.D, B.D. ve C.D. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.