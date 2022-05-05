İnşaatta bulunan Pitbull, barınağa götürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnşaatta bulunan Pitbull, barınağa götürüldü

Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
 - Güncelleme:
İnşaatta bulunan Pitbull, barınağa götürüldü

SAMSUN'da, bina inşaatında bulunan ve çocuklar tarafından bakıldığı öne sürülen Pitbull cinsi köpek, belediye ekiplerince alınarak barınağa götürüldü.

SAMSUN'da, bina inşaatında bulunan ve çocuklar tarafından bakıldığı öne sürülen Pitbull cinsi köpek, belediye ekiplerince alınarak barınağa götürüldü.

İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde oturanlar, inşaat halindeki 6 katlı binanın 4'üncü katında, yasaklı ırktan köpeğin bağlı olduğu ihbarında bulundu. Bölgeye gelen İlyasköy Polis Merkezi ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polis ekipleri, köpeğin Pitbull cinsi olduğunu belirledi. İlkadım Belediyesi personeli tarafından alınarak tasmalanan köpek, barınağa götürüldü. Köpeğe, mahallede çocuklar tarafından bakıldığı öne sürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

İlkadım, Pitbull, Polis, Köpek, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title