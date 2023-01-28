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İngiltere Maliye Bakanı Hunt, HS2 hızlı tren projesinin Londra'nın merkezine ulaşmayacağı iddialarını yalanladı

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İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, HS2 hızlı tren projesinin Londra şehir merkezine ulaşmayacağı yönündeki iddiaları, güzergahın Euston İstasyonu'nda son bulacağını söyleyerek yalanladı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, HS2 hızlı tren projesinin Londra şehir merkezine ulaşmayacağı yönündeki iddiaları, güzergahın Euston İstasyonu'nda son bulacağını söyleyerek yalanladı.

Kaynak: AA / Güncel

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