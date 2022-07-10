İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için adaylar belli olmaya başladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, eski Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Ulaştırma Bakanı Grant Shapps aday olacaklarını açıkladı.

Johnson sonrası parti liderliği için adaylığını ilan edenler arasında, eski Sağlık Bakanlarından Jeremy Hunt ve Sajid Javid, İngiltere ve Galler Başsavcısı Suella Braverman ve milletvekili Tom Tugendhat yer aldı.

Ayrıca, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile eski Devlet Bakanlarından Kemi Badenoch da aday olacaklarını duyurdu.

İngiltere'de Başbakan Johnson'ın parti liderliği bırakacağı açıklaması öncesi iki gün süren siyasi kriz döneminde istifasını sunan bakanlardan Sunak'ın yerine atanan eski Eğitim Bakanı Nadhim Zahavi de liderlik koltuğuna oturmak için aday olacağını belirtti.

İlerleyen günlerde Dışişleri Bakanı Liz Truss dahil Muhafazakar Partiden daha fazla adayın liderlik yarışına katılması öngörülüyor.

Favori isim Wallace, liderlik yarışına katılmayacak

Öte yandan, anket sonuçlarına göre parti üyelerinin favorisi olan Savunma Bakanı Ben Wallace, liderlik yarışında aday olmayacağını bildirdi.

Wallace, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dikkatli bir şekilde düşündükten ve meslektaşlarım ve ailemle istişare ettikten sonra, Muhafazakar Parti liderliği yarışına katılmama kararı aldım." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Rusya-Ukrayna savaşı yönelik verdiği yanıtta üstlendiği rolle son dönemde popülaritesi artan Wallace, bunun kolay bir seçim olmadığını dile getirdi. Wallace, şu anki önceliğinin halihazırda yürüttüğü görevi ve ülkeyi güvende tutmak olduğunu kaydetti.

Ülkede Muhafazakar Partinin yeni lideri ve dolayısıyla başbakanlık görevini devralacak parlamenterin, sonbaharda yapılacak parti konferansında seçilmesi öngörülüyor.

YouGov araştırma şirketinin 716 Muhafazakar Parti üyesiyle yaptığı ankette, Wallace, yüzde 13 ile kamuoyu yoklamasında ilk sırada yer almıştı.

Ben Wallace'ı, yüzde 12 ile Penny Mordaunt, yüzde 10 ile Rishi Sunak ve yüzde 8 ile Liz Truss takip etmişti.