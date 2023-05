İmamoğlu, Beylikdüzü Semt Pazarı'nda Vatandaşlarla Buluştu: 'İlk Turda Kazanan Yok. 'Adam Kazanamadı' Yani. İkinci Turda Kazanacağız İnşallah'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Semt Pazarı'nda, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu, "Daha işimiz bitmedi. İlk turda kazanan yok. İkinci turda kazanacağız inşallah. Onların demesine bakma. 'Adam kazanamadı' yani. İkinci turda bakacağız" dedi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da pazarda yanıtlayan İmamoğlu, "Ekonominin sorumlusu, bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı ve onun hükümeti. ve başarısızlar" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki Beylikdüzü Kapalı Semt Pazarı'nda, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu'na pazar ziyaretinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşlik etti. Yoğun ilgi altında gerçekleştirilen ziyaretin ana gündem maddesi ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu.

"BU PAZARDAKİ PAHALILIK NE" DİYEN VATANDAŞA İMAMOĞLU'NUN YANITI: "PAHALILIK; O HÜKÜMETİN İŞİ"

İmamoğlu, pazarı gezerken bir vatandaştan gelen, "Kazanacağız değil mi ikinci turda" sorusuna, "Çalışacağız ve kazanacağız" yanıtını verdi. Bir başka vatandaş da İmamoğlu'na, "Burada kazandığınızda, seni seçtik. Çok memnun kaldık. Fakat bu pazardaki pahalılık ne" sorusunu yöneltti. İmamoğlu bu soruyu, "Pahalılık; o hükümetin işi. Bizim işimiz değil. Hükümeti yollayacağız" şeklinde yanıtladı. Bu yanıt üzerine araya giren vatandaş, İmamoğlu'na, "Siz de karışacaksınız" karşılığını verdi. "Hükümet olunca karışacağız" diyen İmamoğlu, vatandaşın, "Ne zaman ucuzlayacak" sorusunu, "Bunları yollayınca. Daha işimiz bitmedi. İlk turda kazanan yok. İkinci turda kazanacağız inşallah" şeklinde yanıtladı. İmamoğlu, aynı vatandaşın, "Adam bir şey konuştu, hepsi…" diye sözlerini sürdürmesi üzerine de "Onların demesine bakma. 'Adam kazanamadı' yani. İkinci turda bakacağız" karşılığını verdi.

"İLK TURUN KAZANANI YOK. MAÇA 0-0 BAŞLAYACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da pazar ziyaretinin sonunda yanıtladı. İmamoğlu, seçime kadarki süreçte nasıl bir çalışma öngördüklerine ilişkin soruya şu karşığını verdi:

"Zaten büyük oranda Türkiye'nin her noktasına güçlü mesajlarımızı verdik. Tabii ikinci tura kaldı. Neticede ilk turun kazananı yok. Bu yeni hükümet sisteminin kazananı olmak için, 50+1 oy almak lazım. Dolayısıyla maça 0-0 başlayacağız. Artı 1 alan da seçimi kazanacak. Bu bakımdan yoğun bir mücadele dönemi, kararlılıkla, son ana kadar… Bir kere; herkesin yine sandığa gitmesini arzu ediyoruz. İki; büyük oranda İstanbul'daki hemşerilerimle birlikte dolaşacağım, gezeceğim, herkesle süreci paylaşacağım. Onlara, yanlış anlaşılmış bir şey var ise onların izahını yapacağım.

"HÜKÜMET, NE YAZIK Kİ YİNE ARZU ETTİĞİ BİR BİÇİMDE İNANILMAZ BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ YARATTI"

Çünkü hükümet, ne yazık ki yine arzu ettiği bir biçimde inanılmaz bir bilgi kirliliği yarattı. İnsanların üzerine leke atmaya gayret etti. Gerçekleri saptırdı. Yine insanları ne yazık ki inançlı, inançsız, dinsiz, imanlı, imansız, 'milliyetçi değil, vatan haini, terörist' gibi kavramlarla bertaraf etme gayreti içinde oldu. Memleketin insanına o kadar kalıcı zararlar veren bir hükümetle karşı karşıyayız ki. İnsanına hizmetini anlat, başımızın üstünde yerin var. Hizmetini anlatırken, yapamadığın varsa, 'Daha iyisini yapacağım' de. Başımızın üstünde yerin var. Ama bırak milletin inancını, dinini, imanını. Bu senin işin değil. Haddin de değil.

BUNLARI ANLATACAĞIZ, İNSANLARIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ"

Bunu anlatacağız, insanlarımızla paylaşacağız. Medyanın gücü, devletin gücü; birçok noktada insanlara bu anlatımla etkili olmuş olabilirler. Kandırılmış olabilir halkımız. Siyasi taraftarlıktan bahsetmiyorum. Masum halkımızdan bahsediyorum. Bunların hepsini tane tane anlatacağım. Vatandaşımızı dinleyeceğim. İstanbul'da ama pazarlarda yapacağım bunu ama gençlerle buluşacağım ama emeklilerle buluşacağım. Bazen bir kahvehanede olacağım. İlçe ilçe dolaşacağım. Bugün, Beylikdüzü'nde çok merak ettiğim iki üç şantiyemiz vardı, onları ziyaret ettik Belediye Başkanımızla. Şimdi de bir pazar ziyareti. Sonrasında yine günlük takvimimiz devam edecek."

"ABLACIĞIM; TARLADAKİ TRAKTÖRÜN MAZOTUNU BEN PAHALILAŞTIRMIYORUM"

İBB Başkanı İmamoğlu, "8,5 milyon oy kullanmayan kişinin, kafası karışık olan seçmen kitlesi olduğunu mu düşünüyorsunuz" sorusu üzerine de şunları dile getirdi:

"Türkiye'de her zaman bir oy kullanmayan kesim var. Bu bazı seçimlerde yüzde 20'ye kadar çıkmıştır. Bu seçimde, yüzde 10'un biraz üzerinde kullanmayan seçmen var. Bu acaba her zaman oy kullanmayan mı? Kafası karışık olan mı? Bunlara bakacağız. Analiz ediyoruz. Araştırmalarımız var. Sesimizin ulaşmadığı kitleler olduğunun farkındayız, özellikle ev kadınları konusunda… İşte az önce hemşerimiz anlatıyor. Diyor ki, 'Geçen pazarda karşılaştık bir kadınla, 'Tezgahtaki pahalılığın nedeni Büyükşehir Belediye Başkanı' diye anlatıyor. 'Anlatıyoruz ona, ama anlamıyor. 'Hayır' diyor 'Bu tezgahtaki pahalılığın sebebi Büyükşehir Belediye Başkanı.' İşte bunu kim diyor onlara? Onların izlediği ekran. Ablacığım, tarladaki traktörün mazotunu ben pahalılaştırmıyorum. Traktör euroyla, dolarla bu ülkede imal edilip satılıyor. Dövizi ben çıkartmıyorum. Yüzde 100 enflasyonla, milletin cebindeki parayı ben pul etmiyorum. Bütün bunlar hükümetin işi. Ekonomik istikrarsızlık hükümetin işi. Milletin bu ekonominin, enflasyonun altında ezilmesinin sebebi, hükümet. Biz değiliz. Bunları anlatıyoruz, ama demek ki yeterli anlatamamışız. Daha çok anlatacağız. Onları aldatanların esas ekonominin sorumlusu, onları aldatanların esas fakirliğin, yoksulluğun sebebi olduğunu anlatacağız.

"BİZ, YOKSULLUĞU NASIL HAFİFLETEBİLİRİZ MÜCADELESİNDEYİZ"

Aksine biz, yoksulluğu nasıl hafifletebiliriz mücadelesindeyiz. Az önce bir anne-çocuk gördüm. 'Anne kartımızı kullanıyor musunuz' dedim. 'Evet' dedi. Hatta Büyükçekmece'de oturuyormuş. Demek ki buraya, çocuğunu yanına aldı, ücretsiz geldi. Belki de o kartı olmasaydı, bu pazara gelemeyecekti. Şimdi alışverişini yaptı. Ben onu, nereden baksan 20-30 liradan kurtardım. Belki 30 lirayla evine bir kilo daha meyve alacak, iki kilo daha sebze alacak. Ben, bunu yapabiliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak yoksula yardım… Ki bunu 5 kat artırdım. ya da yoksulun cebinden bir şeyleri eksiltme. Ne yapıyorum? Farkında değiller; 75 bin öğrencisine burs veriyorum. O burs verdiğim kadar para, anne-babanın cebinde kalıyor. Belki onun çocuğunun başka bir ihtiyacı için, sağlığı için kullanıyor. O bakımdan biz bunu yapabiliyoruz. Ama ekonominin sorumlusu, bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı ve onun hükümeti. ve başarısızlar. Yani ilk defa bu kadar fakir, yoksul bir Türkiye… Ama şunu söyleyeyim: Bu saatten sonra, bir; herkesin oy kullanması için herkese anlatacağız. Oy, bu insanların namusudur. Oyun kullanılması lazım. Bu oy hesabının, mutlaka ve mutlaka sandık günü takip edilmesi lazım. Ki gerçekten güçlü seviyede ettiğimizi düşünüyorum. Eksiklerimiz var. Onları çek ediyoruz. Zaten o konuda açıklamalar bugün yapıldı diye biliyorum."

"SANDIKTA OYUMUZU HEP BERABER KOLLAYACAĞIZ"

"Herkes sizden açıklama bekliyordu. Oylara sahip çıkıldı mı" soru üzerine de İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Öncü desteklerimiz oldu. An be an takip ettik. O gece aldığımız verileri paylaştık. Karşı taraf, 'Efendim, sen yanlış paylaştın' diyor karşı taraf. Biz, anlık veriyi paylaştık. Dedik ki, 'Şu anda 1,5 puan öndeyiz.' Dedik ki, 'Şu an 1 puan gerideyiz.' Bunları anlattık. Ama şunu demedik Anadolu Ajansı'nın gösterdiği gibi: 60'a 40 göstermedik ekranı. Bizim anlattığımız bu. Milleti aldatmadık. Elimizde ne varsa, onu söyledik. Sonuçlandı. Şimdi bakıyoruz; kazanan yok. Herkes, bir kişiyi ikna edecek, sandığa getirecek. Herkes, mutlaka oyunu kullanacak. Mutlaka yine görev alıp, sandıkta oyumuzu hep beraber kollayacağız. Kimse şüphe duymasın."