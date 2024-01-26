İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN GAZZE'DE 7 EKİM'DEN BU YANA 120 GAZETECİ ŞEHİT OLDU

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi sempozyumuna katıldı. Altun, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze'de 120 gazeteci şehit oldu, yüzlerce gazeteci de yaralandı. 120 gazeteci hakikati duyurmak istedikleri ve olanı tüm çıplaklığıyla resmettikleri için İsrail tarafından katledildi. Her gün birden fazla gazetecinin katledildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bütün dünyanın ayağa kalkması gereken bu gerçeklik karşısında ne yazık ki Batılı medya organlarının üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Bu gazeteciler bizim için hakikat için mücadele eden kahramanlardır. İsrail, hakikati katletmek için sistematik bir planla gazeteci öldürüyor dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi Şiddet, Dezenformasyon, Sansür sempozyumunun ilk oturumu, Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleşti. Sempozyuma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye'den ve dünyadan akademisyenler ve basın mensupları katıldı. Sempozyumda Gazze'de yaşanan insanlık dramını, batı medyasının yaşanan drama kayıtsızlığı ve basın mensuplarına yönelik baskıları ve sansürlerini konu alan bir video gösterimi yapıldı. Programa katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuşma yaptı.

İSRAİL BİR YALAN İMPARATORLUĞUDUR

Konuşmasına İsrail'in bir savaş suçu işleyerek soykırım yaptığının altını çizerek başlayan Altun, Biz 7 Ekim'den bu yana bir yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını tüm dünyaya duyurmaya, bir yandan da İsrail'in sistematik dezenformasyon kampanyalarını ifşa etmeye ve mazlum Gazze halkının haklı sesini bütün dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Bu durumu vicdani ve tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu haklı mücadelemizi küresel vicdan toplumunun haysiyetli üyeleriyle birlikte yürütmek istiyoruz. Bütün dünyanın gözleri önünde yaşandığı üzere İsrail, bir şehri ve bir halkı bir daha var olmamak üzere yok etmeye çalışıyor. Sivilleri, sağlık çalışanlarını, gazetecileri ve sivil toplum gönüllülerini bilerek hedef alarak öldürüyor. İsrail, bu yönüyle savaş suçu işliyor, soykırım yapıyor. Bu soykırım politikasını biz hem bütün boyutlarıyla anlamalı, analiz etmeli, delillendirmeli ve onunla mücadele etmeliyiz. Bu yüzden bu politikanın arkasında yer alan siyasetçileri, bilim insanlarını, askerleri ve bu süreçte kullanılan teknolojilerin hepsini detaylı bir şekilde masaya yatırmalı ve ifşa etmeliyiz. Bu soykırım politikasını anlamak ve doğru şekilde ifşa etmek için de İsrail'in de imaj, imalat endüstrisini de anlamalı ve sorunsallaştırmalıyız. Zira İsrail bir yalan imparatorluğudur dedi.

GAZETECİLER HAKİKAT İÇİN MÜCADELE EDEN KAHRAMANLARDIR

İsrail'in şiddet, dezenformasyon ve sansür stratejileriyle Gazze'deki gerçekleri örtmeye çalıştığını dile getiren Altun, Bu stratejiyi de her şeyden önce gazetecilere yöneltmektedir. İsrail'in gazetecilere uyguladığı şiddet, temel stratejidir. Gazetecileri yıldırmak, korkutmak, haber sahasından uzaklaştırmak ve sahada olan gazetecileri de şiddete maruz bırakmak ve katletmek İsrail'in 7 Ekim'den bu yana uyguladığı temel politikadır. İsrail, bir yandan Gazze'ye basın mensuplarının girişini yasaklarken, öte yandan da Gazze'de cesurca gazetecilik yapan kardeşlerimizi hedef almakta ve onları katletmektedir. 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze'de 120 gazeteci şehit oldu, yüzlerce gazeteci de yaralandı. Biraz önce izlediğimiz videoda ölen gazeteci sayısı 119 olarak yer alıyordu. Ancak bundan bir saat önce aldığımız haberle bir gazetecinin daha şehit olduğunu öğrendik. 120 gazeteci hakikati duyurmak istedikleri ve olanı tüm çıplaklığıyla resmettikleri için İsrail tarafından katledildi. Her gün birden fazla gazetecinin katledildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bütün dünyanın ayağa kalkması gereken bu gerçeklik karşısında ne yazık ki Batılı medya organlarının üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Bu gazeteciler bizim için hakikat için mücadele eden kahramanlardır. İsrail, hakikati katletmek için sistematik bir planla gazeteci öldürüyor ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN ÜRETTİĞİ TOPLAM 200'E YAKIN DEZENFORMASYONU İFŞA ETTİK

İsrail'in Gazze'de yaşananları gizlemek için kullandığı diğer önemli bir stratejinin ise dezenformasyon olduğunu söyleyen Altun, Sistematik yalanları üretmek ve yaymak üzere yürütülen bu stratejiye karşı biz Türkiye olarak 7 Ekim'den itibaren çok yoğun bir şekilde savaş veriyoruz. İsrail'in ürettiği dezenformasyon içeriklerini ve sahte bilgileri deşifre etmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İsrail, bu dezenformasyon kampanyalarıyla gerçeği örtmeye ve görünmez kılmaya çalışıyor. İfşa ettiğimiz İsrail yalanları bugün memnuniyetle ifade etmek istiyorum tüm uluslararası medyada haber oluyor. İsrail'in ürettiği toplam 200'e yakın dezenformasyonu ifşa ettik. Böylece İsrail'in yalancılığı ve İsrailli siyasetçilerin sahtekarlığı tüm dünya medyasında yer buldu dedi.