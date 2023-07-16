İki kişiyi silahla yaralayan şahıs, suç aletiyle yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin sokaktan hızlı geçmesi üzerine çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şahıs, olayı gerçekleştirdiği silahla yakalandı.

Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak'ta 14 Temmuz günü, bir otomobilin sokaktan hızlı geçmesi üzerine, iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine otomobilde bulunan A.D., tabancasıyla Onur Ç. ve babası Mürsel Ç.'ye ateş etti. Kurşunlar yaralıların birinin koluna diğerinin ise bacağına isabet ederken, A.D. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faili A.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin takibi neticesinde A.D. suç aleti silahla kıskıvrak yakalandı. A.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edileceği öğrenildi.