Emine Erdoğan'a Afrika'da kanserle mücadelede teşekkürler

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı'nda konuşmacılar, onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Remi Tinubu ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio gibi isimlerin katıldığı programda Afrika ülkelerinde kanserle mücadelenin önemine dikkat çekildi.

Programda konuşmacıların arasında yer alan İİT Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmad Kawesa Sengendo, Remi Tinubu ve Fatima Maada Bio, dünkü oturumda onur konuğu olarak katılımcılara hitapta bulunan Emine Erdoğan'dan övgüyle söz etti.

İİT Genel Sekreter Yardımcısı Sengendo, Emine Erdoğan'ın 2016'da İstanbul'da düzenlenen İİT 13. Zirvesi çerçevesinde organize edilen ilk özel oturumla herkese örnek olduğunu vurguladı.

Sengendo, "Ayrıca bu değerli girişimi desteklediğiniz için size en içten teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak isterim. Varlığınız, bu değerli girişimi desteklediğinizin bir göstergesidir. Varlığınız, Afrika üye devletlerinin halklarına daha sağlıklı bir gelecek sağlama konusundaki kararlılığımızın göstergesidir." dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'nun eşi Remi Tinubu da Emine Erdoğan'a 2016'daki zirvede cumhurbaşkanları ve devlet başkanlarının eşlerini misafir ettiği için teşekkürlerini iletti.

Emine Erdoğan'a Afrika kıtasına ilgisi ve sevgisi için şükranlarını sunan Tinubu, "Sizi çok seviyoruz. Ankara'da Afrika Merkezi kurduğunuz için teşekkür ediyoruz." dedi.

Tinubu, "Buraya geldiniz ve bize kanserle mücadelede gıda, diyet ve çevresel faktörlerin çok ama çok önemli olduğunu ve Asya kültüründen birçok şey öğrenebileceğimizi gösterdiniz." ifadesini kullanarak, tıbbi amaçlı kullanılan bitkiler üzerine tez yazdığı dönemde kendisine çeşitli bitkiler getiren Emine Erdoğan'a ayrıca teşekkür etti.

Emine Erdoğan'ın "Afrika Seyahatlerim" kitabı ile Afrika sevgisini en içten şekilde gösterdiğini vurgulayan Tinubu, tıbbi bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalarda kendisine ilham kaynağı olduğunun altını çizdi.

Tinubu, Emine Erdoğan'a programa katıldığı için de en içten teşekkürlerini sundu.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'nun eşi Fatima Maada Bio, Emine Erdoğan'a "kıymetli anne" diye hitap ederek, "(Emine Erdoğan'ı) Afrikalı liderlerin eşleriyle bir araya geldiği için tebrik etmek istiyorum. Onun katılımıyla sadece Afrika'dan değil dünyanın her yerinden destek aldığımızı görüyoruz." dedi.

Kanserle mücadelede UAEA'nın desteğinin süreceğini vurgulayan Grossi de "Halklarının başına gelenler konusunda eşsiz bir bakış açısına sahip olan ve bu konuda bize yardım eden liderlerin eşlerine takdirlerimi iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Programa ev sahibi Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'nun eşi Remi Tinubu'nun yanı sıra Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'nun eşi Fatima Maada Bio, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah-Barrow da katıldı.