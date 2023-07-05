Iğdır'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1'i özel güvenlikçi 16 kişi yaralanırken ekipler kavganın çıktığı hastane ve köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Iğdır'da taşlı, sopalı ve bıçaklı Kavga : 1'i özel güvenlikçi 16 yaralı

IĞDIR - Iğdır'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1'i özel güvenlikçi 16 kişi yaralanırken ekipler kavganın çıktığı hastane ve köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet bulunan Öztürk ve Şentürk aileleri arasında Iğdır Devlet Hastanesinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada bıçak kullanıldı.

Kavgada biri kadın biri hastane özel güvenlik görevlisi 3 kişi yaralandı. Hastanedeki kavganın merkeze bağlı Gürpınar köyünde duyulması üzerine, köyde iki aile arasında kavga çıktı. Çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı.

Olayın yaşandığı köyde jandarma güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yaralılar ambulansla Iğdır Devlet hastanesine kaldırıldı.

Hastanede polisin güvenlik önlemleri aldığı olayla ilgili soruşturma devem ediyor.