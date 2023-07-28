Iğdır'da Evrensel Aşura Merasimi'nde Kan Bağışı Yapıldı

Iğdır'da, Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin 1384. yılı dolayısıyla düzenlenen "Evrensel Aşura Merasimi" programına katılanlar, Türk Kızılayı çadırında kan bağışında bulundu.

Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki programda Kerbela şehitlerini anan vatandaşlar, daha sonra kent merkezi ve ilçelerde kurulan Türk Kızılayı çadırlarına geçerek kan verdi.

Merasime katılanlardan Hasan Akgöz, Hazreti Hüseyin'i anmak için ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Bugün Hazreti Hüseyin'in matemini tuttuklarını ifade eden Akgöz, "Daha önceleri yas tutarken baş vurma tabir edilen yöntemle kan akıtılıyordu, öyle bir geleneğimiz vardı. Artık Kızılayla kanımızı boşa akıtmıyoruz. Bu sayede verdiğimiz kanla ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyoruz, bu uygulama çok güzel oldu." dedi.