Iğdır'da Elektrik Kontağından Çıkan Yangında Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi

Iğdır merkezinde seyir halindeki bir minibüs, yolcular indikten sonra çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi.

IĞDIR'da elektrik kontağından çıkan yangında minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Iğdır merkez Emek Mahallesi Aydoğan Caddesi Leylekler mevkiide seyir halindeki Ata Abdullah Temciye ait olan 76 APP 834 plakalı minibüs, yolcular indidikten sonra yanmaya başladı. Küllük köyüne yolcu taşımacılığı yapılan minibüsteki yangına Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayda, minibüsün yan tarafındaki bir otomobilde de hasar oluştu. (DHA)