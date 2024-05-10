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Iğdır'da düzenlenen operasyonda 15 zanlı tutuklandı

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Iğdır'da gerçekleştirilen 'JASAT Mercek-6' operasyonunda, aranan 46 zanlıdan 15'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, birçok suçtan aranan zanlılar yakalandı.

Iğdır'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 46 zanlıdan 15'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, il ve ilçelerde birçok suçtan aranan 46 zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 46 zanlıdan 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Iğdır JASAT Tutuklama Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

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