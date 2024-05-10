Iğdır'da düzenlenen operasyonda 15 zanlı tutuklandı
Iğdır'da gerçekleştirilen 'JASAT Mercek-6' operasyonunda, aranan 46 zanlıdan 15'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, birçok suçtan aranan zanlılar yakalandı.
Iğdır'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 46 zanlıdan 15'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, il ve ilçelerde birçok suçtan aranan 46 zanlıyı yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 46 zanlıdan 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.