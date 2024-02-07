Iğdır'da devrilen otomobilin içinde sıkışan sürücü kurtarıldı
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Iğdır'da devrilen otomobilin içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Köksal Karagöz idaresindeki 39 EE 967 plakalı otomobil, Nahçıvan- Iğdır kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmada sürücü Karagöz, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Karagöz, tedavi altına alındı.