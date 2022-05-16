Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı Ağrı Dağı'na bırakıldı - Haberler

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Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı Ağrı Dağı'na bırakıldı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı Ağrı Dağı'na bırakıldı

Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı (Vipera lebetina) Ağrı Dağı'na bırakıldı.

KARAKOYUNLU, IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı (Vipera lebetina) Ağrı Dağı'na bırakıldı.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Alican köyünde yaşayan Fırat Ballandı, evinin bahçesinde gördüğü yılanı yakalayarak bir kutu içerine koydu.

Ballandı'nın, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler yılanı teslim aldı.

Yapılan incelemede söz konusu yılanın, Türkiye'nin en ölümcül zehre sahip yılanı olarak bilinen ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan koca engerek yılanı (Vipera lebetina) olduğu belirlendi.

Koca engerek, DKMP ekibince Ağrı Dağı eteklerindeki doğal ortamına bırakıldı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Karakoyunlu, Ağrı Dağı, Fırat, Iğdır, Güncel, Haberler

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