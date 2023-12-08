İETT Otobüsü Arızalandı, Şoför Altında Kaldı

İSTANBUL -(ölen sürücünün fotoğrafı) SULTANGAZİ'DE KAYAN İETT OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Emin YEŞİL - Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de, arıza yapan İETT otobüsün arkasında motorunu inceleyen şoför, otobüsün geri kayması sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan şoför Veli Zafer Özek kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü kullandığı 34 HO 4017 plakalı İETT otobüsünü son durak olan Mescid-i Selam peronuna park etti. İddiaya göre, Veli Zafer Özek otobüste arıza nedeniyle aracın arka kısmına geçerek motor kapağını açtı. Bu sırada otobüs, geri geri kaymaya başladı. Kayan otobüsü elleriyle durdurmaya çalışan şoför

Veli Zafer Özek, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Özek'in üstünden geçen otobüs, durakta park halinde yolcu bekleyen 2 taksiye çarparak durabildi. Çevredeki taksi şoförleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan otobüs şoförüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından otobüs ve çarptığı taksiler çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

'İKİ ELİYLE OTOBÜSÜ DURDURMAYA ÇALIŞTI'

Kazayı gören taksi şoförü Yılmaz Emci, "Ben arabamı en öne park ettim. İETT otobüsü tam dipte duruyordu. Ben tam arabadan inerken baktım otobüs geriye doğru geliyor. İETT şoförü iki eliyle otobüsü durdurmaya çalışıyordu. Arkadaşları 'sen ne yapıyorsun' dediği anda otobüs adamı altına aldı. Otobüsün, çok hızlı bir şekilde geri geri geldiğini görünce ben de arabamı kenara doğru kaçırdım. Sonra 3 tane taksiye vurdu bu hale getirdi. Otobüsün lastikleri komple şoförün üzerinden geçti. Durumu ağır olarak hastaneye götürüldü" dedi.

Hastaneye kaldırılan İETT şoförün kurtarılamadı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde arızalanan otobüsün arka motor kapağını açan sürücü bir anda kayan otobüsün altında kalıyor. Çevredekiler çaresizce sürücüye yardım etmeye çalışıyor ancak tonlarca ağırlıktaki otobüs kaymaya devam ediyor.