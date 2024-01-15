İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel uyarısında bulundu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ocak Salı günü için 7 ilde turuncu, 18 ilde sarı uyarıda bulunduğunu duyurarak, sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 16 Ocak 2024 Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle 7 ilimizde turuncu uyarı, 18 ilimizde sarı uyarıda bulundu. Turuncu uyarı verilerin illerimiz: Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya. Sarı uyarı verilen illerimiz: Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana. Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.