İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve heyetiyle görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Yerlikaya, görüşmede hukukçularımızla güvenlik güçlerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliklerini ele aldıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Erinç Sağkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve kıymetli baro başkanlarımızla bir araya geldik, hukukçularımızla güvenlik güçlerimiz arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik yapılacak işbirliklerini görüştük. TBB heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim."