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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi'yi Kabul Etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Sayın Oliver Varhelyi ile bir araya geldik. Sayın Varhelyi ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Sayın Oliver Varhelyi ile bir araya geldik. Sayın Varhelyi ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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