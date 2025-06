İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Aziz İhsan Aktaş'ın itirafçı olduğu ifadei ortaya çıktı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve 13 Ocak'ta suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş 'ın itirafçı olduğu 11 Mayıs'taki savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Aktaş ifadesinde Avcılar Belediyesi'ne de yer verdi: "Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi'ndeki birikmiş hakediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında, Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar Belediyesi Başkan Adayı Utku Caner Çankaya'nın seçim çalışmalarında kullanılması için 5 milyon 500 bin lira para ve araç talep etmiştir. Paranın 1 milyon 500 bin lirası Yusuf Akın tarafından nakit çekilerek Akın Kumanlı'ya verilmiş, geri kalan 4 milyon lira ise, farklı tarihlerde Yusuf Akın tarafından Akın Kumanlı'nın hesabına gönderilmiştir. Çekilen paraların dekontları ve paralar, Akın Kumanlı tarafından Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'ya elden teslim edilmiştir." şeklinde konuştu. Aktaş, Beyoğlu Belediyesiyle ilgili olarak ise, "Cumhuriyet Halk Partisi Beyoğlu Belediyesi Başkan Adayı İnan Güney'in seçim çalışmalarında kullanılması için araç talep etmiştir. Verilen araçlar, seçim bölgesinde çalıştırılmak üzere İnan Güney'in kontrolüne verilmiştir. Kardeşlerimin ve yakınlarımın firmaları, Beşiktaş Belediyesinde araç kiralanmasıyla ilgili ihaleler almıştı. Belediye, ihale kapsamında yer alan araçlar dışında kardeşlerimden fazladan araç talep etmiştir. Bu araçların hiçbiri ihale evraklarında yer almamaktadır. Bu araçların, başta Beşiktaş Belediyesi'nin başkan, başkan yardımcılarının yakın çevrelerine, CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığında kullanıldığını biliyorum. Beşiktaş Belediyesinin zorlamasıyla, Hakan Bahçetepe'ye Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olmadan önce araç teslim edildiğini öğrendim"

'İHALE ALAN FİRMALARIN SEÇİM İÇİN PARA VERMESİ GEREKİYORDU'

Aktaş ifadesinin devamında şunları söyledi: 2024 yerel seçimlerinden önce, Özgür Karabat'ın beni arayıp 'Ekrem Başkan'ın talimatı var' dşyerek, İstanbul'da CHP'li belediyelerden ihale alan firmaların seçim için para vermesi gerektiğini, para vermeyenlerin sonraki dönemde olmayacağını, ödemelerinin yapılmayacağını belirtti, talimatını iletti ve bu kapsamda benden para istedi. Bu sırada yanımda Mustafa Selanik mahlaslı Mesut Aykın vardı. Görüşme, Esenyurt'ta bir otelde gerçekleşti."

'ÖDEME BASKISI ALTINDA SIKIŞTIRILIP TALEPLERİN YERİNE GETİRİLMESİ İSTENİYORDU'

Aziz Aktaş İETT ile ilgili olarak ifadesinin devamında şunları söyledi: "Kardeşime ait Bilginay isimli firma ile bana ait Elif LPG isimli firmalar, İETT'de İBB'nin AK Parti Belediye Başkanlığı döneminde otobüs tamir, bakım ve işletme ihalelerini kazanmış ve çalışmaya başlamıştır. 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığını kazanmasından sonra, Özgür Karabat'ın Genel Müdür olarak getirmiş olduğu Alper Kolukısa aracılığıyla 21-b pazarlık ihaleleriyle çok sayıda garajın tamir, bakım ve onarım işleri, Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım A.Ş. firmasına verilmiştir. AK Parti döneminde işleri devam eden şirketlere ciddi bir şekilde baskı yapılmaya başlandı. Dönemin genel müdürü Alper Kolukısa ile Yusuf Yadoğlu, Antalya'da bir otelde görüşürken Yusuf tarafından Alper'e para verilirken çekilen video kaydıyla kurum içerisinde bu işlerin açığa çıkmasından dolayı Şefik Ok, İETT'de bakım onarım işlerini yapan tüm firmaları Küçükçekmece'deki Menderes Cemaloğlu'na ait şirketin merkez binasında toplantıya davet etmiştir. Bu toplantıda Şefik Ok, Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirildiğini ve Florya'daki başkanlık konutunda toplantı yapılacağını bildirdi. Florya'da başkanlık konutunda yapılan toplantıda, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Bülbüllü, Şefik Ok, Fatih Yadoğlu, Şaban Baka, Caner Vural ile toplantı yapıldı. Toplantıda, firmaların İBB yönetiminin isteklerini kabul etmemeleri halinde sözleşmelerin ifası sırasında çok fazla zorluk çıkarılacağı ve ödemelerinin yapılmayacağı belirtildi. Talepleri, taraflarına sözleşme bedeli üzerinden yüzde 10 ödeme yapılması ve bu yüzde 10'luk ödemenin her hakediş yapıldığında talep ettikleri tutarlarda kendilerine teslim edilmesiydi. Ulaşım A.Ş. firmasıyla Beydağ Ltd. Şti. firması, Ayazağa Garajı bakım onarım ihalesinde iş devri protokolünde görüleceği üzere, Ulaşım A.Ş. firmasının işleri daha da büyütülmeye çalışıldı. Ulaşım A.Ş., garaj sayısını artırırken belediyeye ayrıca bakım işlerinin dışında otobüs ve metrobüs satış ihalelerini de alarak hakediş ödemelerini rahat bir şekilde almaya başladı. AK Parti döneminde iş alan diğer firmalar ise sürekli ödeme baskısı altında sıkıştırılıp söz edilen taleplerin yerine getirilmesi isteniyordu. 15 Ağustos 2024 tarihinde yapılan ihaleler incelendiğinde, Ulaşım A.Ş. firması ile Yusuf Yadoğlu'na ait firmaların ticari anlaşmazlığı sonucu 2 adet ihale 23.08.2024 tarihinde iptal edilerek, 12 Kasım 2024 tarihinde 2 ihale birleştirilerek tekrar ihaleye çıkılmıştır. Yusuf Yadoğlu'nun kontrolündeki şirketlerin bu ihalelere teklif verme yeterliliği ortadan kalkmış olmasından dolayı kendisi bizzat benimle görüşerek bu ihalelere katılmak istediğini, sahibi olduğum Elif A.Ş. ile ortak girişim yapmak istediğini söyledi. Ben de kendisine bu konuda destek verdim. Şirket yöneticimi Antalya'ya gönderdim."

'BİZDEN ALINAN PARALAR SİSTEM ADLI HAVUZDA TOPLANIYORDU'

Aktaş itirafçı olduğu ifadesinde İSFALT'a da değindi: "İBB'ye ait İSFALT'ta kardeşlerimin şirketlerine ait ödemeler yapılmıyordu. Ertan Yıldız ve Burak Korzay, Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu belirtip 'Ya parayı verirsiniz ya da ödemeleri alamazsınız.' dediler. Bunun üzerine Burak Korzay'ın arkadaşına ait Kilyos'taki bir otelde Burak Korzay ile buluştuk. Otel sahibi olduğunu düşündüğüm şahısla üçümüz oturduk. Bu buluşmadan birkaç gün sonra, 19.01.2024 tarihinde otelde 970 bin doları daha önce oturduğumuz şahısa bizzat teslim ettim. Yanımda Müslüm Koçer de bulunuyordu. Sonra kendileri parayı oradan teslim aldılar. Hem İSFALT'ta hem de İETT'de bizden alınan paraların, kendilerinin 'Sistem' olarak adlandırdığı havuzda toplanıp, Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda ilgili yerlere aktarıldığını belirttiler"

SEYHAN VE CEYHAN BELEDİYELERİ

Aktaş, Seyhan ve Ceyhan Belediyeleri'ne de ifadesinde yer verdi: "Oya Tekin, Seyhan Belediye Başkanıdır. 19.07.2024 tarihinde Ankara'da Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin (Oya Tekin'i temsilen) ile biraraya geldik. Seyhan Belediyesi'nden bana, kardeşlerime ve akrabalarıma ait hakediş alacaklarının ödenmesi karşılığında 1 milyon dolar para talep ettiler. Paranın çekilme saatlerine dikkat edildiğinde de görüleceği üzere, parayı almadan hakediş ödemesinin yapılmayacağını belirttiler. Aynı gün Ankara'dan 3 farklı şubeden toplam 1 milyon dolar çekilerek Celal Tekin'e, Ankara İncek Kızılcaşar'da bulunan üniversitenin yakınında teslim edildi. Aynı gün 75 milyon lira hakediş ödemesi gerçekleştirildi. Celal Tekin'e teslim edilen 1 milyon doları, Burhanettin Bulut ve Celal Tekin arasında paylaşılmıştır. Ceyhan Belediyesi ile ilgili olarak ise, önceki başkan Hülya döneminde belediye Barka ile çalışıyordu. Sonraki dönemde Kadir Aydar belediye başkanı oldu. Kadir Aydar 21.7.2024 -22.07.2024 tarihinde İstanbul'a geldi. Babası Mustafa Aydar ise 25.07.2024 -26.07.2024 tarihinde İstanbul'a geldi. 26.07.2024 günü Koşuyolu'nda bulunan şirket merkezine geldi. Akrabalarımın önceki döneme ait alacaklarının ödemesi için Yumurtalık'ta aile şirketleri adına kayıtlı 2 dairenin 20 milyon liraya alınmasını istedi. 09.08.2024 tarihinde iki dairenin tapusu ipotekli olarak yeğenim Uğur Aktaş'a devredildi. 14.08.2024 tarihinde dairelerin birine rayiç bedel 2 milyon lira olmak üzere toplamda 4 milyon lira ödendi. 06.11.2024 tarihinde bankadan çekilen 300 bin doları Ankara'da Kadir Aydar'a bizzat kendim teslim ettim. Kadir Aydar ile ortak HTS kayıtlarıma bakıldığında nerede teslim ettiğim görülecektir. 16.10.2024 tarihinde Mustafa Aydar'ın yeğeni Zafer Yaman ile Hakan Toprak olarak hatırladığım isimli kişiler İstanbul'a geldi. 17.10.2024 tarihinde Zafer Yaman'a, Koşuyolu'nda 6 milyon lira teslim edildi. Bu kişilerin Beşiktaş'ta bir otelde (16-17.10.2024) konakladıklarını hatırlıyorum. Başka otelde de konaklatmış olabilirim. Otele kayıtları temin edilebilir. Otel masrafları da bizler tarafından karşılandı. Tapular üzerinde halen ipotek vardır"