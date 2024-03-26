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İBB Başkanı İmamoğlu, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin öğrenci yurtlarında kalan 1300 gençle iftar sofrasında buluştu.

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar öncesinde konuşma yapan İmamoğlu, öğrencileri iftar sofrasında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İBB yurtlarında 5 bin yatak sayısını aştıklarını kaydeden İmamoğlu, önümüzdeki dönemde bu rakamı 15 bine çıkartacaklarını belirtti.

İmamoğlu, çocukların ve gençlerin, bir ülkenin geleceği olduğuna dikkati çekerek, "Gerçekten hedefimiz büyük olmalı. İnşallah ilerleyen yıllarda, sizler çok değerli yöneticiler, çok değerli iş insanları, bilim insanları, akademisyenler ya da siyasiler olduğunuzda, eminim bu yurt sisteminin birer hamisi olacaksınız, birer abisi, ablası olacaksınız ve bu sistem, çok kalıcı bir sistem olacak. Buna inanıyorum. Kalitesi hiç aşağı düşmeyecek, tam aksine kalitesi yukarıya doğru tırmanacak bir sistemi kuracağız. Sizlerle de bunu geliştireceğiz." diye konuştu.

Göreve gelmelerinden önce öğrenciler için yurt açma vaatleri olduğunu ve bunu yerine getirdiklerini söyleyen İmamoğlu, önümüzdeki dönem daha fazlasını yapacaklarını ve öğrencilere yönelik eğitim desteklerini arttıracaklarını kaydetti.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul'a dair bir şey düşünüyorken, inanın sıralamayı şöyle yapıyoruz: Bu işi yapıyoruz ama bu işin içerisinde çocuklar, gençler nerede? Üçüncü sırada da 'kadınlar' diyerek, böyle bir sıralama yapıyoruz. Çocuklar, gençler, kadınlar…Toplumun her kesimiyle büyük bir dayanışma ağı kurarak hem bu zor günleri atlatan hem de özellikle siz kıymetli gençlerin umutlarını yüksek tutacak bir şekilde, geleceğin aslında ne kadar sizlere ait olduğunu ve sizlerin umutlu ve mutlu şekilde o sürece erişmenizi sağlamanın da ne kadar bizim sorumluluğumuz olduğunu bilerek hareket ediyoruz."

Öğrencilerle iftarını yapan İmamoğlu, daha sonra yan salondaki İSKİ iftarına uğrayarak burada da bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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