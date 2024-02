İBB Başkanı İmamoğlu, Kadıköy'de Hızır Lokması Paylaşımı'na Katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'indeki Hızır Lokması Paylaşımı'na katıldı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, darda kalan herkesin yoldaşı olan "Hızır" aşkıyla bir arada olduklarını söyledi.

Tutulan oruçların kabul olması için dua edeceklerini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Her inanca saygılı ve her inancın ihtiyaçlarına koşmayı kendisine görev bilen belediye başkanınız olarak, elbette ki İstanbul'da tüm cemevleriyle ilgili çok hassas bir süreci yönetme gayreti içerisinde olduk. İbadethanelerimizin, cemevlerimizin her hususta yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. İhtiyaç duyulan noktalarda Alevi yurttaşlarımızın ihtiyacı olan ibadethaneleri tamamlamaya, eksikliklerini gidermeye, gerekirse yeniden yapmaya kararlı bir yönetimiz. Biz bu şehirde her inancın, her mezhebin belediye başkanıyız."

Devletin dininin adalet olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Yaradan bizi bu şehrin ve ülkemizin insanlarına mahcup etmesin." dedi.

Dede Ali Doğan'ın okuduğu duanın ardından Hızır lokması paylaşıldı.

Lokma paylaşımına, Şahkulu Sultan Dergahı Vakfı Başkanı Hasan Şahin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağ ve CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat ile çok sayıda vatandaş katıldı.