İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme'de Huzurlu Yaşam Merkezi kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çeşme'de yaklaşık 29 milyon liralık yatırımla kuracağı "TETUSA Huzurlu Yaşam Merkezi" projesinin temeli atıldı. Törende konuşan Başkan Soyer, "Büyüklerimiz 4 buçuk milyonluk İzmir'in bize emanetidir. Biz onlara sadece saygı duymakla yetinemeyiz. Onların daha iyi bir yaşam sürdürmelerini desteklemek boynumuzun borcudur" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu TETUSA (Termal Turizm Sağlık Merkezi A.Ş.) kentte artan huzurevi ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım attı. Çeşme Alaçatı'da yaklaşık 29 milyon liralık yatırımla kurulacak "TETUSA Huzurlu Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Çeşme Belediyesi Başkan Vekili Özay Dinç, siyasi partilerin temsilcileri ile belediye bürokratları katıldı.

"A'DAN Z'YE BİR YAŞAM MERKEZİ TASARLADIK"

Başkan Soyer, projenin devrim niteliğinde olduğunu belirterek, "6 bin 780 metrekarelik devasa bir alanda yükselen bu ahde vefa projesini, ülkemizdeki ve dünyadakilerden ayıran çok değerli bir özelliği var. Tesisimizde yaş almış büyüklerimizin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına, A'dan Z'ye bir yaşam merkezi tasarladık. Merkezimiz sahip olduğu sağlık hizmetleri ve sosyal olanaklarıyla Türkiye'deki en özel tesislerden biri. Tesisimiz aynı zamanda termal ve fizik tedavi olanaklarıyla, sağlık turizmi açısından da bir cazibe merkezi olacak. Yaş almış büyüklerimize doğayla iç içe bir yaşam, konforlu bir tatil imkanı sunan bu örnek projeyi Çeşme ilçemizde hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"BİR KÖŞEYE ÇEKİLİP ÇARESİZCE ZAMANIN GEÇMESİNİ BEKLEMEYECEKLER"

Başkan Soyer, "Yaş almış büyüklerimize baktığımızda maziyi görürüz. Halbuki onlara yeterince kulak verirsek, her bir büyüğümüzün bir okul olduğunu fark ederek onlara bakabilirsek, istikbalimizi de görebiliriz. Biz İzmir'de yaş almış vatandaşlarımızı geçmişimiz ve geleceğimiz arasında bir köprü olarak görüyoruz. Onlar bu şehrin en kıdemli yurttaşları, İzmir'in hafızasıdır. Bugün temel atma töreninde bir araya geldiğimiz Huzurlu Yaşam Merkezimiz, onlara verdiğimiz değerin en güzel örneği. Burada büyüklerimize bir yuvanın sıcaklığını aratmayacağız. Yaşam merkezimizde havuz, oturma alanları, aktivite alanları, spor alanı, çatı bahçesi ve hobi bahçeleri gibi birçok alan bulunacak. Burada yaş almış vatandaşlarımız bir köşeye çekilip çaresizce zamanın geçmesini beklemeyecek. Aksine hayatın her alanında aktif olacak. Her anlarında huzur ve sağlıkla yaşayacak. Bilgilerini ve deneyimlerini gençlerimize aktarabilecek" diye konuştu.

"BÜYÜKLERİMİZ BİZE EMANET"

Yaş almış yurttaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyüklerimiz 4 buçuk milyonluk İzmir'in bize emanetidir. Biz onlara sadece saygı duymakla yetinemeyiz. Onların daha iyi bir yaşam sürdürmelerini desteklemek boynumuzun borcudur. Hepimizin en temel vazifesidir. İzmir'de 5 yıldır bu hassasiyetle, büyüklerimizin talep ve ihtiyaçlarını en önemli rehberimiz olarak görüyoruz. Hasta ve yaş almış vatandaşlarımıza sunduğumuz evde bakım hizmetlerini, şehrimizin 30 ilçesine yaygınlaştırdık. Evde tedaviden, berber hizmetine kadar pek çok alanda kimsesiz, yaşlı veya bakıma muhtaç hemşerilerimizin yanında olduk. Pandemi döneminde, risk grubunda olan 65 yaş üstü büyüklerimizin acil ihtiyaçlarına ve yardım taleplerine anında yanıt verdik. Büyüklerimize belediyemizin hizmetlerine 7-24 ulaşabilecekleri bir hizmet hattı kurduk. ve bugün, yaş almış İzmirlilere daha iyi bir yaşam sunmak için Huzurlu Yaşam Merkezimizin temelini atıyoruz. Yaşam Merkezimiz büyüklerimize verdiğimiz değerin, onlara duyduğumuz saygının ve gönül borcumuzun bir ifadesi olarak, Çeşme ilçemize çok yakışacak."

TESİS HAKKINDA

Ege Bölgesi'nin en büyük su parkı işletmesi olan Oasis Aquapark arazisinin üst kotunda inşa edilecek, 8'i süit toplam 54 odanın bulunacağı merkez, 100 kişiye hizmet verecek. 3 katlı huzurevi içerisinde açık havuz, aktivite alanları, açık spor alanı, hobi bahçesi, çatı bahçesi, yürüyüş yolları bulunacak.