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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme'de Huzurlu Yaşam Merkezi kuruyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çeşme'de yaklaşık 29 milyon liralık yatırımla kuracağı 'TETUSA Huzurlu Yaşam Merkezi' projesinin temeli atıldı. Proje, yaş almış büyüklerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı ve termal turizm sağlık merkezi olarak da hizmet verecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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