Huzurevi sakinlerinden depremzedelere destek Güncel Haberler İZMİR'in Foça ilçesindeki, Reha Midilli Necla Ana Huzurevi sakinleri Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ürettikleri malzemeleri satışa sundu. İZMİR'in Foça ilçesindeki, Reha Midilli Necla Ana Huzurevi sakinleri Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ürettikleri malzemeleri satışa sundu. Huzurevi sakinleri elde ettikleri gelirle ilçeye yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarına destek oluyor. Foça Reha Midilli Necla Ana Huzurevi sakinleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ürettikleri malzemeleri Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda satışa sundu. Huzurevi sakinleri ördükleri atkı, bere, eldiven, yelek, kazakların yanı sıra hazırladıkları reçel ve sabun gibi ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle ilçeye yerleşen depremzedelere destek oluyor. Huzurevi sakinlerinden Nilgün Karslı, "Deprem dolayısıyla çok büyük üzüntüler yaşadık. Dayanışma içerisinde hazırladığımız ürünleri belediyemize, kaymakamlığımıza gönderdik. Şimdi de ürettiklerimizle depremzede vatandaşlarımız için stant açtık" dedi. 'İÇİMİZ KAN AĞLIYOR' Huzurevi sakinlerinden İnci Kavuştu ise "Türkiye'nin yaşadığı bu zor günlerde huzurevindeki sakinler olarak bir nebzede bizim katkımız olsun istedik. Öncelikle herkes elinde kullanılmamış ürünleri toplayarak deprem bölgesine AFAD'a gönderdik. Onların dağıtımını sağladıktan sonra bu sefer tüm sakinler el birliğiyle kendi ürünlerimizi üretelim istedik. Çünkü hepimizin içinde bir acı var. Çok zor günler geçiriyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. İçimiz kan ağlıyor. 80 yaşındaki ablamız bere örüyor, 74 yaşındaki ablamız atkı örüyor. Foçalılar bize yün ve şiş getiriyor" ifadelerini kullandı. Huzurevi sakinlerinden Levent Tokur da "Bizler de huzurevindeki kadınlarımızın çabasına ortak olup, onlara lojistik destek sağlıyoruz. Umarım bir faydamız olur" ifadelerini kullandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Demokrasi Foça Güncel Haberler

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