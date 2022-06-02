Hükumetin Ukrayna'ya zırhlı tank gönderme planına Yunan muhalefetinden tepki - Haberler

Yunanistan'ın Ukrayna'ya zırhlı tank gönderme planı Atina'da muhalefetin tepkisini çekti.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, haftalık olağan basın toplantısında, Yunanistan'a ait "BMP1" tipi zırhlı tanklar Ukrayna'ya gönderilmeden önce bunların yerini alacak "Marder" tipi zırhlı araçların Almanya'dan temin edileceğini belirtti.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ana muhalefet partisi SYRIZA'nın milli savunma politikalarından sorumlu milletvekilleri Theodoris Dritsas ve Yorgos Çipras, yaptıkları ortak açıklamada, hükümetin Ukrayna'ya "BMP1" tipi zırhlı tank gönderme kararını eleştirdi.

Marder tipi zırhlı araçların bakım, yedek parça temini ve kullanacak personelin eğitimi açısından gereksinimleri olacağına işaret edilen açıklamada, bunların giderilmesi için en az birkaç aylık süreye ihtiyaç duyulacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Ya bizim 'BMP1'lerimizi Ukrayna'ya savaş bittikten sonra gönderecekler ya da 'BMP1'leri Alman araçları gelmeden önce Doğu Ege'deki adaların savunmasını son derece tehlikeli bir dönemde zayıflatarak vermeyi planlıyorlar." ifadesine yer verildi.

Hükumetin; halkı ve meclisi Ukrayna'ya silah yardımı konusunda bilgilendirmemekle suçlandığı açıklamada, "Marder'lar madem daha modern, neden Almanya direkt Ukrayna'ya göndermiyor?" ifadesi kullanıldı.

Muhalefet hükümetten açıklama istiyor

Muhalefetteki Yunanistan Komünist Partisi KKE'den yapılan açıklamada da Yunanistan'ın zırhlı araç göndererek Ukrayna savaşına tehlikeli bir şekilde dahil olacağı eleştirisinde bulunuldu.

Hükümetten ve Savunma Bakanlığından kararın içeriğine ilişkin açıklama talep edilirken "Bu konu, Alman Şansölyesi Olaf Scholz'un Yunanistan-Almanya anlaşmasını duyurmasıyla ortaya çıktı. Miçotakis ise aksine kendi basın açıklamasında bunu sakladı." ifadesine yer verildi.

Muhalefetteki Mera25 Partisi de yaptığı açıklamada, iktidarı bu kararı kimseye danışmadan gizlice vermekle suçladı. Mera25, "son derece tehlikeli ve kabul edilemez" olarak nitelendirdiği bu karar hakkında hükümet ve ilgili bakanlardan açıklama istedi.

Anlaşmayı Scholz duyurmuştu

Almanya Başbakanı Scholz, 31 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'ya silah desteği vermeye devam edeceklerini söylemişti. Scholz, stoklarındaki Sovyet dönemine ait silah ve teçhizaı Ukrayna'ya verecek ülkelere, değişim sistemiyle silah ve teçhizat vermeyi sürdüreceklerini ifade etmişti.

Bu konuda Çekya ile somut anlaşma yaptıklarını anımsatan Scholz, bu teçhizata sahip Yunanistan ile de anlaşmayı hedeflediklerini söylemişti.

Scholz, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bunu görüştüğünü ifade ederek "Biz de onlara zırhlı tank sağlayacağız. Bu, şimdi Savunma Bakanlığında konuşulacak ve hızlı bir şekilde uygulanacak." diye konuşmuştu.