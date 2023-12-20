HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Gazze'de ölüm yağıyor

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "74 gündür Gazze'de ölüm yağıyor. Dünyada ve uluslararası metinlerde savaş suçu olarak, insanlığa karşı suç olarak tarif edilen ne kadar fiil varsa hepsi yapıldı." dedi.

Yapıcıoğlu, partisinin Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Diyarbakır 4. Olağan İl Kongresi'nde, millete ve memlekete hizmet etmek için büyük bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Gazze'de soykırım yapıldığını, insanlığa karşı suç işlendiğini belirten Yapıcıoğlu, sonuna kadar Mescid-i Aksa ve Kudüs'e sahip çıkacaklarını, zalimlere karşı seslerini yükselteceklerini kaydetti.

Yapıcıoğlu şöyle konuştu:

"İşgalci siyonistler arkalarına neredeyse bir bütün olarak Batı dünyasını alarak Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya ile saldırıya geçti. Bir saldırı ki gökten 74 gündür ateş yağıyor. 74 gündür Gazze'de ölüm yağıyor. Dünyada ve uluslararası metinlerde savaş suçu olarak, insanlığa karşı suç olarak tarif edilen ne kadar fiil varsa hepsi yapıldı. Siyonizm bölge barışının önündeki en büyük engeldir ve dünyanın barışına en büyük tehdittir. Biz bu tehdidin bertaraf edilmesini istiyoruz."

Seçim ittifakı

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, "İttifaklarla ilgili, HÜDA PAR'ın seçimlere ne şekilde katılacağıyla ilgili basında farklı farklı haberler çıkıyor. Evet ittifak ile ilgili görüşmelerimiz var fakat bu henüz sonuçlanmadı, şekillenmedi. Şekillendiğinde ittifakın nasıl olacağı ile ilgili gerekli açıklamayı yaparız ama şimdi tüm teşkilatlarımıza söylüyoruz, ittifak ile veya tek başımıza 81 vilayetimiz ve 900 küsur ilçemizin tamamında seçimlere katılmak üzere hazır olarak bekleyin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, HÜDA PAR İl Başkanlığı'na Zeynul Abidin Gülsever seçildi.