HSK, yargı mensuplarıyla ilgili iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi Açıklaması

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), disiplin işlemi yapılan kimi yargı mensupları hakkında işlem yapılmadığı algısı oluşturularak yargının itibarını ve yargıya olan güveni zedelemeye yönelik art niyetli haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK), disiplin işlemi yapılan kimi yargı mensupları hakkında işlem yapılmadığı algısı oluşturularak yargının itibarını ve yargıya olan güveni zedelemeye yönelik art niyetli haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, HSK tarafından hakkında disiplin soruşturması icra edilen hatta ihraç kararları verilen kimi yargı mensuplarıyla ilgili haberler yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu haberlerde, bu kişilerin yargısal görevlerine devam ediyor algısı oluşturacak şekilde birtakım iddiaların gündeme getirildiği belirtilerek, açıklama yapılması gereği doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, haberlerde yer verilen iddialara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet savcısı Lütfi (Karabacak) Kara hakkında ilgili iddialar nedeniyle 5 Mart 2019'da Kurulumuzca soruşturma izni verilmiş, söz konusu kişi 10 Aralık 2019'da meslekten çıkarılmıştır. Cumhuriyet savcısı Osman Yarbaş hakkında da ilgili iddialar nedeniyle 22 Ekim 2021'de soruşturma izni verilmiş, bu kişi 18 Ağustos 2022'de meslekten çıkarılmıştır. Cumhuriyet savcısı Davut Yılmaz ile ilgili iddialar nedeniyle ise 7 Şubat 2022'de soruşturma izni verilmiştir. İlgili, 8 Şubat 2022'de tedbiren görevden uzaklaştırılmış, sonrasında adli mercilerce tutuklanmış olup, hakkındaki adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir."

Yargı mensuplarıyla ilgili iddiaların kurul tarafından hassasiyetle takip edildiği bildirilen açıklamada, konunun mevzuattan kaynaklanan görev yetkiler çerçevesinde ele alınarak gerekli işlemlerin yerine getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından haklarında disiplin işlemi yapılan kimi yargı mensupları hakkında işlem yapılmadığı algısı oluşturulması, yargının itibarını ve yargıya olan güveni zedelemeye yönelik art niyetli haber ve paylaşımlar olup, itibar edilmemelidir." ifadesine yer verildi.