Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kılıçer, otomotiv sektörünü değerlendirdi Açıklaması

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, otomotivin artık bir yatırım aracı olmaktan çıktığını ve kampanyaların başladığını belirterek, "Bundan sonraki dönem içerisinde de döviz kurlarının ve enflasyonun da üç aşağı beş yukarı bu seviyelerde olduğunu düşünürsek...

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, otomotivin artık bir yatırım aracı olmaktan çıktığını ve kampanyaların başladığını belirterek, "Bundan sonraki dönem içerisinde de döviz kurlarının ve enflasyonun da üç aşağı beş yukarı bu seviyelerde olduğunu düşünürsek kampanyaların 2024 ve hatta 2025'te de devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Kılıçer, İzmir'de gerçekleştirilen Honda'nın yeni hibrit modeli ZR-V e: HEV'nin basın tanıtım toplantısında, AA muhabirine otomotiv pazarındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Otomotiv pazarının bu yıl 1 milyon seviyelerini zorlayacağını belirten Kılıçer, bunun biraz altında kalınabileceğini söyledi.

Kılıçer, "Ama sonraki dönemlerde 3-4 konunun ne olacağına çok bağlı nereye gideceğimiz. Bir, döviz kurları nereye gidecek? İki, kredi bulunabilirlik oranı nereye gidecek? Üçüncüsü de yeni bir arz şoku yaşayacak mıyız? Yeni varyantlar olacak mı? Tabii ki fiyatların nereye gideceği ve kredi kısmı çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yatırım amaçlı otomotiv alımlarının sona erdiğine dikkati çeken Kılıçer, "Otomotiv, kesinlikle ve kesinlikle son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Tamamen ihtiyaca binaen satılıyor. Bununla beraber şunu da söylemek lazım. Önceki dönemde otomotiv değiştirme sıklığı ki bu Türkiye'de markadan markaya göre değişebilir, ortalama olarak 3,5-4 yıl arasındadır. Bu noktada artık yavaş yavaş süre uzamaya başladı. Yani 5 yıla, 5,5 yıla çıkmaya başladı." dedi.

Bazı modellerde sipariş iptallerinin de yaşandığını bildiren Kılıçer, mevcut durumda uzun süre bekleyen ya da yatırım aracı olarak almak isteyen ama şu anki koşullarda satın alımdan vazgeçenlerin olduğunu, ayrıca çeşitli kampanyaların da bulunduğunu kaydetti.

"Merkez Bankası'nın adımlarını çok pozitif görüyorum"

Kılıçer, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın attığı adımları da değerlendirerek, atılan adımlarla gelecek dönemin biraz daha öngörülebilir olması noktasında çok ciddi uğraş verildiğini belirtti.

Bunun da yavaş yavaş olmaya başladığını dile getiren Kılıçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yani bugün baktığınızda döviz kurları artık stabil bir yere oturmuş durumda. En azından bir sonraki adımın ne olacağını ve onun etkilerini üç aşağı, beş yukarı tahmin edebilir hale geldik. Bu, konut piyasasında olsun, otomotiv sektöründe de olsun biraz daha öngörülebilirlik kısmını pozitif anlamda etkiliyor. Bu anlamda da ben çok pozitif görüyorum bu adımları. Sonraki dönemde de pazar 1 milyonların biraz altında kalacak ama daha önceki dönemlerle kıyasladığımızda aslında o pandemi döneminde yaşamış olduğumuz olması gereken kısmın altında kaldığımız miktarı da sübvanse etmiş olacak."

"Civic modelimizde bir takas kampanyası başlattık"

Bülent Kılıçer, otomotiv fiyatlarının büyük oranda döviz fiyatlarından ve enflasyondan etkilendiğini dile getirdi.

Bu açıdan bakıldığında bundan sonraki dönemde fiyatların artıp artmayacağının da bu iki etkene bağlı olduğuna dikkati çeken Kılıçer, şöyle devam etti:

"Biz bu iki noktada eğer aşağıya doğru bir ivme, aşağıya doğru bir trend görürsek eğer tabii ki bu kampanyaların daha da derinleştiğini ve fiyatlarının aşağıya indiğini görebiliriz. Peki şu anda 'öyle bir durum var mı?' diye soracak ya da bakacak olursak? Evet kampanyalar başladı bazı markalarda. Hatta bizde şu anda Civic modelimizde bir takas kampanyası başlattık. 100 bin lira civarında bir nakit indirimi sağlıyoruz. Döviz fiyatlarındaki geri gelme değil ama stabil kalması bizim önümüzü görmemize sebep oluyor. Ama bu kampanyayı başlatmamızın en önemli sebeplerden bir tanesi otomobili artık ulaşılabilir kılmak ve sürekliliği sağlamak aslında. Pazar tıkanmıştı. İşimizi devam ettirmek ve insanlara bu otomobili ulaşılabilir kılmak açısından böyle bir kampanya başlattık."

Kampanyaların gelecek dönemde de devam etmesini beklediklerini belirten Kılıçer, "Bundan sonraki dönem içerisinde de bu kampanyaların en azından yıl sonuna kadar, hatta döviz kurlarının ve enflasyonun da üç aşağı beş yukarı bu seviyelerde olduğunu düşünürsek bu kampanyalı dönemin, yani tırnak içerisinde 'normalleşmenin' 2024 ve hatta 2025'te de devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu

Bülent Kılıçer, sıfır araçlardaki indirim ve kampanya döneminin ikinci el piyasasını da etkileyeceğine ve fiyatların düşmesine neden olacağına işaret etti.

İkinci el araçların sıfır fiyatının üzerinde satılma döneminin de artık bittiğini kaydeden Kılıçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anki kampanyalarla ve talebin biraz gerilemesiyle beraber ikinci el fiyatlarının da ciddi şekilde aşağı düştüğünü gördük. Bundan sonraki süreç içerisinde de bu anlamda ben bu durumun biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle yıl sonuna doğru ve 2024'ün başı da dahil olmak üzere bu kampanyaların devam edeceğini, hatta derinleşeceğini bekliyorsak eğer buradaki gerilemenin de bundan sonraki süreçte olabileceğini düşünüyorum."