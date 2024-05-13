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Hollanda'daki Üniversitelerde Filistin'e Destek Eylemleri Protesto Edildi

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Hollanda'daki üniversitelerde akademisyen ve öğrenciler, Filistin'e destek eylemlerine yönelik polisin sert müdahalesinin engellenmesini ve üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto etti.

Hollanda'daki üniversitelerde akademisyen ve öğrenciler, Filistin'e destek eylemlerine yönelik polisin sert müdahalesinin engellenmesini ve üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto etti.

Hollanda'daki Filistin destekçisi akademisyen ve öğrenciler tarafından başta Amsterdam Üniversitesi (UvA), Utrecht, Leiden, Radboud olmak üzere birçok üniversitede eş zamanlı olarak yerel saatle 11.00'de düzenlenen gösterilerde, üniversite yönetimleri protesto edildi.

Üniversitelerde başlayan Filistin'e destek eylemlerine yönelik polisin sert müdahalesini kınayan göstericiler, üniversite yönetimlerinden İsrailli kurumlarla işbirliğinin sonlandırılmasını istedi.

Amsterdam Üniversitesinin Roeterseiland kampüsünde toplanan yüzlerce akademisyen ve öğrenci, kampüste 6 Mayıs'ta başlayan eylemin polisin engellemeleri sebebiyle yapılmamasını eleştirdi.

Konuşmacı akademisyenler, üniversitelerin ifade özgürlüğü ve toplantı hürriyetinin merkezinde olduğunu belirterek, göstericilere buldozer, köpek, cop ve biber gazıyla müdahale edilmesini kınadı.

Öğrencilerinin protesto hakkının engellendiğini kaydeden akademisyenler, üniversitelerin sadece yönetim kurulundan oluşmadığını, akademisyen ve öğrencilerin de üniversitelerin esas parçalarından birisi olduğunu ve görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Göstericiler, UvA yönetimini istifaya çağırdı

Yahudi akademisyenler adına konuşma yapan bir öğretim görevlisi, İsrail aleyhine yöneltilen tüm eleştirilerin "antisemitizm" olarak yaftalanarak engellendiğini ve İsrail eleştirisi yapan Yahudi akademisyenlerin görüşlerinin dikkate alınmadığını belirtti.

Üniversite yönetiminin, İsrail'i eleştiren seslere kulağını kapatmaması gerektiğini vurgulayan öğretim görevlisi, İsrailli kurumlara verilen desteğin, soykırım suçuna ortak olmak anlamında geldiği uyarısında bulundu.

Göstericiler, konuşmalarında sık sık "Refah'tan ellerini çek", "İşgali durdur", "Amsterdam 'soykırıma hayır' diyor" ve "Birleşmiş halk asla yenilmez" sloganları atarak UvA yönetimini istifaya çağırdı.

Konuşmaların ardından göstericiler, UvA Hukuk Fakültesi binasının girişinde yerleşme eylemi yaptı. Burada bir süre Filistin'e destek sloganları atan eylemciler, çadır kurmaya başladı.

Üniversite yönetimi de diğer öğrencilerden ve çalışanlardan binayı boşaltmasını istedi.

Hollanda'daki üniversitelerde başlayan eylemler

Aralarında öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin de olduğu Filistin destekçisi grup, 6 Mayıs Pazartesi günü Amsterdam Üniversitesinin Roeterseiland kampüsünde, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kurmuş ve gece yarısından sonra polis sert şekilde müdahale ederek 125 kişiyi gözaltına almıştı.

Göstericiler, 7 Mayıs'ta yeniden Roeterseiland kampüsünde toplanıp yürüyüşe geçerek, üniversiteye ait şehir merkezindeki Binnengasthuis binasında kamp kurmaya başlamıştı.

Polis, 8 Mayıs Çarşamba günü göstericilere müdahale ederek, 36 Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Utrecht Üniversitesi Kütüphanesinin avlusunda yerleşme eylemi yapan göstericiler, 7 Mayıs'ta binanın girişine barikat kurarak, Filistin'i destekleyen pankartlar asmıştı.

Polis, alanı terk etmemeleri üzerine gece yarısına doğru göstericilere müdahale ederek 50 kişiyi gözaltına almıştı.

Filistin destekçisi göstericiler, 8 Mayıs'ta yeniden Utrecht Üniversitesi'nde toplanmış ve polisin müdahalesinin ardından 40 gösterici üniversiteden uzaklaştırılarak başka bir noktada salıverilmişti.

Hollanda'daki öğrenciler, ülkedeki üniversitelerden İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmamasını, İsrailli kurumların ya da çalışanlarının içerisinde yer aldığı işbirliklerini sonlandırmasını ve bunu şeffaf şekilde yapmasını talep ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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