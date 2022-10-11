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Hızlandırılmış Çekim: Çin'in Yunnan Eyaletinden Samanyolu Galaksisi ve Bulut Denizinin Muhteşem Görüntüleri

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Hızlandırılmış Çekim: Çin'in Yunnan Eyaletinden Samanyolu Galaksisi ve Bulut Denizinin Muhteşem Görüntüleri

HABER: Hızlandırılmış çekim: Çin'in Yunnan eyaletinden Samanyolu Galaksisi ve bulut denizinin muhteşem görüntüleriÇEKİM LİSTESİ: 1.

HABER: Hızlandırılmış çekim: Çin'in Yunnan eyaletinden Samanyolu Galaksisi ve bulut denizinin muhteşem görüntüleri

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Samanyolu Galaksisi ve bulut denizinin hızlandırılmış görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in Yunnan eyaletinde manzarasıyla ünlü bir yerel bölge olan Pu'er Dağı'nın üzerinden görüntülenen Samanyolu Galaksisi ve bulut denizinin muhteşem görüntülerinin tadını çıkarın.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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