Hızlandırılmış Çekim: Çin'in Yunnan Eyaletinden Samanyolu Galaksisi ve Bulut Denizinin Muhteşem Görüntüleri
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HABER: Hızlandırılmış çekim: Çin'in Yunnan eyaletinden Samanyolu Galaksisi ve bulut denizinin muhteşem görüntüleriÇEKİM LİSTESİ: 1.
HABER: Hızlandırılmış çekim: Çin'in Yunnan eyaletinden Samanyolu Galaksisi ve bulut denizinin muhteşem görüntüleri
ÇEKİM LİSTESİ:
1. Samanyolu Galaksisi ve bulut denizinin hızlandırılmış görüntüleri
HABERİN İÇERİĞİ:
Çin'in Yunnan eyaletinde manzarasıyla ünlü bir yerel bölge olan Pu'er Dağı'nın üzerinden görüntülenen Samanyolu Galaksisi ve bulut denizinin muhteşem görüntülerinin tadını çıkarın.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel