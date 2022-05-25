Hırvatistan'da Kukla Festivali İçin Geçit Töreni Düzenlendi - Haberler

Hırvatistan'da Kukla Festivali İçin Geçit Töreni Düzenlendi
Xinhua - Güncel
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KARLOVAC, 25 Mayıs (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Karlovac kentindeki uluslararası kukla festivali kapsamında düzenlenen kukla geçit törenine katılan insanlar, 24 Mayıs 2022. Festival, 24-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
KARLOVAC, 25 Mayıs (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Karlovac kentindeki uluslararası kukla festivali kapsamında düzenlenen kukla geçit törenine katılan insanlar, 24 Mayıs 2022. Festival, 24-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. (Fotoğraf: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/Xinhua aracılığıyla)
Xinhua / Güncel