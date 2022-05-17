Hırvatistan'da Hava Akrobasi Gösterisi Düzenlendi - Haberler

Hırvatistan'da Hava Akrobasi Gösterisi Düzenlendi
Xinhua - Güncel
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ZADAR, 17 Mayıs (Xinhua) -- Hırvatistan Hava Kuvvetleri hava akrobasi ekibi Fırtınanın Kanatları, ülkenin Zadar kentinde bir uçuş gösterisi sırasında performans sergiliyor, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Dino Stanin/PIXSELL/Xinhua aracılığıyla)
ZADAR, 17 Mayıs (Xinhua) -- Hırvatistan Hava Kuvvetleri hava akrobasi ekibi Fırtınanın Kanatları, ülkenin Zadar kentinde bir uçuş gösterisi sırasında performans sergiliyor, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Dino Stanin/PIXSELL/Xinhua aracılığıyla)
Xinhua / Güncel