Hirfanlı'da 'hayalet ağ' katliamı

ANKARA ile Kırşehir arasında yer alan Hirfanlı Baraj Gölü'nde tespit edilen, halk arasında 'hayalet ağ' olarak bilinen 10 bin adet 'sepet ağ', Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı. Şu ana kadar Türkiye'de bir noktada çıkarılan en çok ağ olarak kayıtlara geçen olayda, ağlara takılan yüzlerce canlının öldüğü belirlendi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekiplerince, 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında 2017 yılından bu yana deniz, göl ve barajlar, su canlılarına tuzak olan terk edilmiş hayalet ağlardan temizleniyor. Geçen hafta, şu ana kadar bir noktada tespit edilen en yoğun hayalet ağa Hirfanlı Baraj Gölü'nde rastlandı. Gölde tespit edilen hayalet ağ türlerinden 10 bin adet sepet ağ, görevliler tarafından çıkarıldı. Balıkçıların da desteği ile yapılan çalışmada çıkarılan sepet ağlara takılan yüzlerce canlının öldüğü belirlendi.

Atalay, 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında şimdiye kadar Türkiye genelinde yaklaşık 545 bin metrekare hayalet ağ, 10 bin adedi Hirfanlı'da olmak üzere toplam 25 bin adet de sepet ağ çıkarıldığını kaydetti. Atalay, "Ağların çıkarılması ile bu şekilde en az 1,7 milyon canlının hayatını kurtardığımızı tahmin ediyoruz. Müsilaj ile mücadele kapsamında Marmara Denizi'nde de pek çok alanda bu hayalet ağların temizlenmesini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.