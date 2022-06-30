Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda 13 kişi öldü YENİ Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde meydana gelen heyelanda 13 kişi hayatını kaybetti. YENİ Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde meydana gelen heyelanda 13 kişi hayatını kaybetti. Hindustan Times'ta yer alan habere göre, yetkililer, dün gece saatlerinde, eyaletin Noney semtindeki Tupul demiryolu inşaatı alanında yaşanan heyelan sonrası 50'den fazla kişinin hala kayıp olduğu bilgisini paylaştı. Felakette şimdiye kadar 13 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yapan üst düzey bir yetkili, 18 kişinin de kurtarıldığını belirtti. Kayan toprağın Ljei Nehri'nde su akışını bloke ettiği ve bölge sakinlerine olası tehlikelere karşı önlem almaları yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı. Heyelandan demiryolu inşaatının güvenliğini sağlamakla görevli askeri personelin de etkilendiği bildirildi. Manipur Eyalet Başbakanı Nongthombam Biren Singh, felaketin boyutlarına ve kurtarma operasyonlarına ilişkin acil durum toplantısı yaptı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Singh ile görüşmesinde bölgedeki durumu değerlendirdiklerini belirterek, felaketten etkilenenler için dua ettiğini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bildirildi. Öte yandan, özellikle Assam eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle bugün itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 160'ı aştığı aktarıldı. AA / Mehmet Alaca - Güncel Anadolu Ajansı India Güncel Haberler

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