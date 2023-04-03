Hindistan'da Kadınlar Geleneksel 'Peşkir' Sanatını Devam Ettiriyor

GUWAHATİ, 3 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın Assam bölgesinin yerel yaşamını ve kültürünü simgeleyen gamosa, geleneksel tekstil sanatıyla üretilmeye devam ediyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın, 2 Nisan 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

GUWAHATİ, 3 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın Assam bölgesinin yerel yaşamını ve kültürünü simgeleyen gamosa, geleneksel tekstil sanatıyla üretilmeye devam ediyor.

Gamosa, genellikle üç tarafında kırmızı bir bordür ve dördüncü tarafında ise kırmızı dokuma motifleri bulunan beyaz dikdörtgen bir kumaş parçasından oluşuyor.

Sık ipler ve hatlar dikiş makinesinde örülerek, kadınların esnek ellerinde güzel tekstil el sanatlarına dönüşüyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadınlar, 2 Nisan 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın, 2 Nisan 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın, 2 Nisan 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın, 2 Nisan 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın, 2 Nisan 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)