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Hindistan'da Kadınlar Geleneksel 'Peşkir' Sanatını Devam Ettiriyor

Hindistan'da Kadınlar Geleneksel "Peşkir" Sanatını Devam Ettiriyor

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GUWAHATİ, 3 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın Assam bölgesinin yerel yaşamını ve kültürünü simgeleyen gamosa, geleneksel tekstil sanatıyla üretilmeye devam ediyor.

Hindistan'da Kadınlar Geleneksel Peşkir Sanatını Devam EttiriyorHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın, 2 Nisan 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

GUWAHATİ, 3 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın Assam bölgesinin yerel yaşamını ve kültürünü simgeleyen gamosa, geleneksel tekstil sanatıyla üretilmeye devam ediyor.

Gamosa, genellikle üç tarafında kırmızı bir bordür ve dördüncü tarafında ise kırmızı dokuma motifleri bulunan beyaz dikdörtgen bir kumaş parçasından oluşuyor.

Sık ipler ve hatlar dikiş makinesinde örülerek, kadınların esnek ellerinde güzel tekstil el sanatlarına dönüşüyor.

Hindistan'da Kadınlar Geleneksel Peşkir Sanatını Devam EttiriyorHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadınlar, 2 Nisan 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Kadınlar Geleneksel Peşkir Sanatını Devam EttiriyorHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın, 2 Nisan 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Kadınlar Geleneksel Peşkir Sanatını Devam EttiriyorHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın, 2 Nisan 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Kadınlar Geleneksel Peşkir Sanatını Devam EttiriyorHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın, 2 Nisan 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Kadınlar Geleneksel Peşkir Sanatını Devam EttiriyorHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın, 2 Nisan 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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