Hindistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 11 Ölü

YENİ DELHİ, 7 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Madya Pradeş eyaletinin Harda bölgesinde bulunan bir havai fişek imalat tesisinde Salı günü meydana gelen birden fazla patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Bir polis memurunun Xinhua'ya telefonda yaptığı açıklamaya göre, patlamalarda toplam 90 kişi yaralanırken en az 25 kişinin durumu ağır.

Alevler yakındaki evleri sararken, yaklaşık 100 evin sakinleri de tedbir amacıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Polis memuru, olay mahallindeki kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.