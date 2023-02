Hayvancılığın başkenti Erzurum'da eksi 5 derecede 500 metrelik ucuz et kuyruğu

Türkiye'deki hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde oluşturdukları kuyruklara bir yenisi daha eklendi. Hayvancılığın başkenti kabul edilen Erzurum'da eksi 5 derece soğukta yüzlerce kişi ucuz et için 500 metrelik kuyruğa girerken, vatandaşlar yaşananlara "Hayvancılık, tarım bölgesi olan yerde etsizlik yaşıyoruz. Sabah 5'ten beri burada kar altında et kuyruğundayız" sözleriyle tepki gösterdi.