Hayvancılığın başkenti Erzurum'da eksi 5 derecede 500 metrelik ucuz et kuyruğu

Türkiye'deki hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde oluşturdukları kuyruklara bir yenisi daha eklendi. Hayvancılığın başkenti kabul edilen Erzurum'da eksi 5 derece soğukta yüzlerce kişi ucuz et için 500 metrelik kuyruğa girerken, vatandaşlar yaşananlara "Hayvancılık, tarım bölgesi olan yerde etsizlik yaşıyoruz. Sabah 5'ten beri burada kar altında et kuyruğundayız" sözleriyle tepki gösterdi.

Erzurum'da vatandaşlar ucuz et alabilmek için eksi 5 derece soğuk ve yoğun kar yağışı altında Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

SOĞUK HAVAYA ALDIRMADAN KUYRUĞA GİRDİLER

Erzurum merkez Yakutiye İlçesi Gez Mahallesi'nde bulunan ESK mağazasının önünde soğuk hava ve kar yağışına aldırmadan kuyruğa giren vatandaşlar, "Altı tane milletvekili çıkaran bu Erzurum'un haline bak" diye tepki gösterdi.

"500 METRE KUYRUK VAR"

Kuyrukta et sırası bekleyen vatandaşlar, "Hayvancılık, tarım bölgesi olan yerde etsizlik yaşıyoruz. Sabah 5'ten beri burada kar altında et kuyruğundayız.Vatandaşın hali işte bu. Bakın 500 metre kuyruk var" diye konuştu.

ERZURUM TÜRKİYE'NİN YÜZDE 11'İNDEN FAZLA MERA ALANINA SAHİP

Nüfusunun yüzde 45'inin geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığı Erzurum'un yüzölçümünün yüzde 63'ü meralardan oluşuyor. Sözcü gazetesinin haberine göre Türkiye'nin 'et deposu' olarak nitelendirilen ve 'Hayvancılığın Başkenti' olarak bilinen Erzurum, 16 milyon dekarla Türkiye'nin yüzde 11'inden fazla mera alanına sahip.