Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı

Havza Kaymakamlığında düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri için toplantı yapıldı.

Kaymakam Cengiz Nayman başkanlığında Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve ilgili kurumların yetkilileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Nayman, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi karşısında Türk milletinin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşun, hainleri yenilgiye uğrattığını söyledi.

Tarih boyunca nice ihaneti; feraset, cesaret ve fedakarlığıyla aşan Türk milletinin FETÖ'nün yaşattığı bu günü unutmayacağını vurgulayan Nayman, "Milletimiz, bu kutsal topraklara saldıranlara karşı 100 yıl önce Çanakkale'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. Bizler ay yıldızlı bayrağın destanını okuyarak bugünlere gelmiş, bundan sonra da onun destanını yazarak yolumuza devam edecek bir milletin köklerinde yeşermiş neferleriz. " dedi.

Nayman, 15 Temmuz'un yıl dönümünü en iyi şekilde anmak, anlatmak ve toplumun her kesimini kapsayacak şekilde yapılacak etkinliklerde kurumların özverili çalışmalarını esirgemeyeceğini bildiğini dile getirerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz hain kalkışma planında ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Allah bizlere bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın." diye konuştu.

Belediye Başkanı Özdemir de 15 Temmuz'un, terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında büyük Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmesinin cumhuriyet ve demokrasi tarihinde unutulmayacak günler arasında yerini aldığını belirerek, "Hainlerin açtıkları ateş sırasında şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimiz, Türk milletinin kalplerindeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edecek. Gazilerimiz de bu milletin gönlünde ilelebet yaptıkları kahramanlıklarla anılacak. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimize bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.