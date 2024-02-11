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Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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S.A'nın kullandığı geri dönüşüm malzemesi yüklü tır, İskenderun-Antakya kara yolunun Sarıseki mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

S.A'nın kullandığı geri dönüşüm malzemesi yüklü 06 EKV 89 plakalı tır, İskenderun-Antakya kara yolunun Sarıseki mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi İskenderun Belen Hatay Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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