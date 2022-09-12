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Hatay gündem haberleri... Hatay'da zabıta ekipleri öğrenci servislerini denetledi

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Hatay gündem haberleri... Hatay'da zabıta ekipleri öğrenci servislerini denetledi

Hatay haberi... Hatay'da zabıta ekipleri, eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.

Hatay'da zabıta ekipleri, eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, eğitim öğretimin başlaması kapsamında Antakya ve Defne ilçelerinde öğrenci taşıyan servis araçlarını denetledi.

Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri kullanılması ve trafik kurallarına uyulması konularında uyardı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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