Hatay'da yapılan uygulamada araçlara trafik cezası uygulandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada 7 araca toplamda 35 bin 665 TL trafik cezası kesildi. Ayrıca, 3 araç trafikten men edildi ve uygulama sonucunda 6 fişek, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Uygulama sırasında 2 yoklama kaçağı ve 2 çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 10 noktada uygulama yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 10 noktada uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada 7 araca 35 bin 665 TL trafik cezası uygulanırken, 3 araç ise trafikten men edildi. 6 fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan uygulamada 2 yoklama kaçağı ve 2 çeşitli suçlardan aranan şahıs olmak üzere 4 şahıs yakalandı. - HATAY