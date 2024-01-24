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Hatay'da servis midibüsüyle tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

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Hatay'da meydana gelen trafik kazasında servis midibüsü ile tır çarpıştı ve 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da servis midibüsüyle tırın çarpışması sonucu yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ali Arıkoğlu (31) yönetimindeki 31 ALV 054 plakalı midibüs, Antakya- İskenderun kara yolunda aynı yönde seyreden Aydın Kürdü (36) idaresindeki 31 ABE 775 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Aydın Hatay İtfaiye Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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