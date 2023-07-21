Hatay'da orman yangınına müdahale için giden arazöz ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale için giden arazöz ile otomobilin çarpıştığı ve bir çocuğun hayatını kaybettiği kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, otomobilde bulunan 2 yaşındaki Eliz Gül hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale için giden arazöz ile otomobilin çarpıştığı ve bir çocuğun hayatını kaybettiği kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü Payas ilçesi sanayi kavşağında meydana geldi. Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınına gitmek için acil çıkış yapan arazöz ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 yaşındaki Eliz Gül hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY