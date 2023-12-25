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Hasankeyf'te öğrencilere geri dönüşüm eğitimi verildi

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (EBAP) kapsamında 'Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm' etkinliği düzenlendi. Öğrencilere geri dönüşümün önemiyle ilgili bilgi verildi ve atıkların geri dönüşümü sağlandı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (EBAP) kapsamında "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" etkinliği düzenlendi.

Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler atıkların geri dönüşümünü sağladı, öğrencilere geri dönüşümün önemiyle ilgili bilgi verildi.

Okul müdürü Aydın Özen, daha temiz bir dünya için bireylerin bilinçlenmesinin önemine değindi.

Özen, "Bilinçli öğrencilerimizle sıfır atık konusunda çalışma yaptık. İlçemiz özelinde yaptığımız bu çalışmayla yaşanılabilir bir dünya için yola çıktık. Öğrencilerimiz çalışmalarıyla yaşanılabilir ve temiz bir dünya için farkındalık oluşturmuş oldu." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İmam Hatip Liseleri Hasankeyf Batman Çevre Eğitim Güncel Haberler

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