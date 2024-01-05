Üye Girişi
Haberler

Hasankeyf'te Öğrencilerden 'Askıda Ekmek' Kampanyasına Destek

Güncelleme:
Abone Ol

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki ortaokul ve lise öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını 'askıda ekmek' kampanyasına bağışladı. Ayrıca öğrenciler, ilçedeki ekmek fırınlarına 'askıda ekmek' yazılı afişler astı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını "askıda ekmek" kampanyasına bağışladı.

Hasankeyf İman Hatip Ortaokulu ve Lisesinde "askıda ekmek" kampanyasına destek olmak isteyen öğrenciler biriktirdikleri harçlıklarını bağışladı.

Öğrenciler ayrıca üzerinde "askıda ekmek" yazılı afişleri de ilçedeki ekmek fırınlarına astı.

Okulun sosyal bilgiler öğretmeni Mazlum Kandemir, projenin amacının ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek olduğunu belirtti.

Kandemir, "Proje kapsamında öğrencilerimize yardımlaşma ve dayanışma kültürünü aşılmış olduk. Çünkü hayat yardımlaştıkça ve paylaştıkça çoğalır. Bu şiarla yola çıktığımız bu projenin, 7'den 70'e herkesin desteğiyle büyümesini umut ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Hasankeyf Batman Eğitim Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title