Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam İmrak, hane ziyaretleri kapsamında Dicle, Eyyübi ve Raman mahallelerinde yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen İmrak, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

İmkanlar dahilinde ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden İmrak, vatandaşlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, hayırlı ramazanlar temennisinde bulundu

Vatandaşlar ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, Kaymakam İmrak'a teşekkür etti.