Hasankeyf Kaymakamı Aileleri Ziyaret Ediyor

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, aileleri ziyaret ederek talep ve dileklerini dinliyor.

Kaymakam İmrak, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileriyle Dicle Mahallesi ve Kültür Mahallesinde yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden İmrak, talep ve ihtiyaçlarını temini için talimat verdi, vatandaşlardan Hasine Turgay'a tekerlekli sandalyesi teslim etti.

Devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten İmrak, imkanlar dahilinde ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.

İmrak, vatandaşlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.