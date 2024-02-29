Hasankeyf ilçesinde turizm potansiyelini artırmak için toplantı düzenlendi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde turizm potansiyelini artırmak amacıyla Kaymakam Mehmet Ali İmrak başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçenin turizm potansiyelini artırmak için dağ bisiklet ve doğa yürüyüş parkuru, havuz, mesire alanları ve sakin şehir projeleri ele alındı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde turizm potansiyelini artırmak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
Kaymakam Mehmet Ali İmrak başkanlığında düzenlenen toplantıya, GAP Batman Bölge Sorumlusu Sebahattin Tüzün, GAP Şanlıurfa Bölge Sorumlusu Reşat Küçük, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy ve kurum amirleri katıldı.
Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, ilçenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yapılması planlanan dağ bisiklet ve doğa yürüyüş parkuru, havuz, mesire alanları ve sakin şehir projeleri ele alındı.