Harran'da traktör kazası: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken devrilen traktörün altında kalan İbrahim Samgar (6) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Harran ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde babasına ait 63 HU 987 plakalı traktörün üzerinde oyun oynayan İbrahim Samgar, el freni boşa düşünce hareket ederek devrilen aracın altında kaldı. Çocuğu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan İbrahim Samgar, ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan çocuk, otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatı.