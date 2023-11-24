Haberler

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani...

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara başladı.

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara başladı

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

title