Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani...
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Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara başladı.
Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara başladı
Kaynak: AA / Güncel