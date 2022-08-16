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Hamas, İsrail'in Yeni Tünel Bulduğu Şeklindeki Açıklamasını Eleştirdi

Hamas, İsrail'in Yeni Tünel Bulduğu Şeklindeki Açıklamasını Eleştirdi

GAZZE, 16 Ağustos (Xinhua) -- Hamas, İsrail-Gazze Şeridi sınırının altından geçen bir tünel bulunduğu yönündeki iddiayı, İsrail'in kendi "suçlarını" örtme çabası diyerek eleştirdi.

GAZZE, 16 Ağustos (Xinhua) -- Hamas, İsrail- Gazze Şeridi sınırının altından geçen bir tünel bulunduğu yönündeki iddiayı, İsrail'in kendi "suçlarını" örtme çabası diyerek eleştirdi. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalciler, seçim pazarında kullanmak için İsrail toplumuna sahte başarı ve zafer hikayeleri pazarlıyor" ifadelerini kullandı. Berhum, "Silahlı Filistin grupları, İsrail'in Filistin halkına yönelik kibir ve suçlarına karşı kendi kabiliyetlerini geliştirmek için her şekilde gayret gösterme hakkına sahiptir" dedi. Pazartesi günü erken saatlerde İsrail ordusu, Gazze Şeridi'yle İsrail topraklarını ayıran tel örgünün altından geçen ve Hamas'ın kazdığı iki şeritli bir tünel keşfettiklerini duyurmuştu. Açıklamada tünelin, bir yıl önce tamamlanan ve İsraillileri Hamas'ın saldırılarından korumakta kullanılan yüksek teknolojili bir yeraltı duvarı olan güvenlik engelini aşmadığı belirtilmişti. Gazze Şeridi, 2007'den bu yana İsrail ablukası altında bulunuyor ve şu anda Hamas tarafından yönetiliyor. İki taraf, son yıllarda abluka altındaki bu Filistin toprağında birkaç kez savaştı.

Xinhua / Güncel

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